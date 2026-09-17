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Presidente Mulino enumera los proyectos que serán concluidos en su administración

El presidente de la República, José Raúl Mulino, detalló cuáles son los proyectos que estará desarrollando el Gobierno Nacional en los próximos años, y los imperdonables que espera cumplir en su administración, como la entrega del Puerto Multimodal de Barú, las nuevas potabilizadoras, centros hospitalarios y la Línea 3 del Metro junto al Cuarto Puente sobre el Canal.