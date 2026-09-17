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Centro de Especialidades Agropecuarias capacitará a 100 jóvenes

Un total de 100 estudiantes fueron becados para prepararse en agroindustria y tecnología en el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) que estará operando en la Ciudad del Saber, enfocado en capacitaciones en ciencias agroalimentarias, agrícolas y pecuarias. El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje a los estudiantes y destacó que el conocimiento es el que hace la diferencia a través del esfuerzo y mérito real.