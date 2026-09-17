IFARHU anuncia cambio en futuras becas: estas carreras podrían tener prioridad

Las próximas convocatorias de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) podrían dar mayor prioridad a las carreras relacionadas con las necesidades del mercado laboral panameño.

Así lo explicó este jueves el director de la institución, Carlos Godoy , durante el anuncio de la conformación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias para Panamá .

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Godoy señaló que la comisión trabajará en un estudio que permita identificar cuáles son las carreras y áreas de formación que requiere el país, con el propósito de orientar de manera más precisa la asignación de becas.

“No estar becando a ciegas”, planteó Godoy al explicar el objetivo de contar con información sobre las necesidades de formación y empleo.

¿Qué busca cambiar el IFARHU con las nuevas becas?

De acuerdo con Godoy, uno de los problemas detectados por la institución es que una parte de los jóvenes que reciben becas no logra incorporarse posteriormente al mercado laboral.

Este jueves se anunció la Conformación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias para Panamá.



El director del @IFARHU, Carlos Godoy, explicó que esperan contar con un estudio sobre las carreras prioritarias y necesidades, para "no estar becando a ciegas".… pic.twitter.com/Xq62kvSMiR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

“Lo que hemos detectado es que los miles de jóvenes que estamos becando no se insertan en el mercado laboral”, afirmó el director del IFARHU. “Lo que hemos detectado es que los miles de jóvenes que estamos becando no se insertan en el mercado laboral”, afirmó el director del IFARHU.

A partir del estudio que realizará la comisión, la institución espera orientar las próximas convocatorias hacia áreas de formación que tengan correspondencia con las necesidades laborales del país.

Esto significa que las carreras consideradas prioritarias podrían tener mayor relevancia en futuras convocatorias, aunque todavía no se ha presentado un listado definitivo de profesiones ni se han anunciado nuevos requisitos para los estudiantes.

¿Cuáles serían algunas de las áreas prioritarias?

Godoy mencionó entre las necesidades identificadas inicialmente la formación de recurso humano en áreas como:

Logística

Turismo

Desarrollo sostenible

Innovación

Ciencia y tecnología

Estas áreas forman parte de los sectores mencionados por el director del IFARHU como relevantes para la formación de talento que requiere el país.

La definición de las carreras prioritarias dependerá del análisis que realice la comisión y de los resultados del estudio sobre las necesidades del mercado laboral.

El eventual cambio se reflejará en las próximas convocatorias que publique el IFARHU, una vez concluido el análisis de las necesidades de formación y empleo.