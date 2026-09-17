Subsidios en Panamá: proyecto busca mayor control y crea registro

Los subsidios , exoneraciones e incentivos fiscales que otorga el Estado panameño podrían quedar bajo mayores controles, seguimiento y evaluaciones periódicas, de avanzar el Proyecto de Ley 494 que analiza actualmente la Asamblea Nacional.

Una Subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Víctor Castillo, evaluó la iniciativa presentada por el diputado Alaín Cedeño, que busca establecer un marco normativo para transparentar, controlar y evaluar los beneficios otorgados a personas naturales y jurídicas.

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La propuesta todavía se encuentra en fase de análisis y continuará siendo discutida antes de llegar al primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas.

¿Qué propone el Proyecto de Ley 494?

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Incentivos y Subsidios (RENIS).

De acuerdo con la propuesta analizada, este registro estaría adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tendría entre sus funciones auditar y dar seguimiento a los subsidios, exoneraciones e incentivos fiscales otorgados por el Estado.

La intención es contar con información que permita conocer y evaluar periódicamente estos beneficios, así como fortalecer los mecanismos de control existentes.

¿Qué instituciones tendrían que entregar información?

Durante la reunión, representantes de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) plantearon recomendaciones relacionadas con la gobernanza tecnológica, la interoperabilidad y la estandarización digital de los procesos.

Entre sus propuestas está establecer formalmente que las instituciones públicas que creen, administren, aprueben, apoyen, finalicen o mantengan subsidios, incentivos o exoneraciones entreguen la información requerida para el funcionamiento del registro.

Los datos tendrían que cumplir con los estándares, formatos y periodicidades que sean establecidos posteriormente mediante la reglamentación correspondiente.

Por ahora, el Proyecto de Ley 494 no constituye una nueva regla vigente para los beneficiarios de subsidios, sino una propuesta que busca establecer un sistema de registro, control y evaluación de los beneficios que concede el Estado.