Subsidios en Panamá: ¿qué cambiaría con el nuevo registro que propone la Asamblea?

La iniciativa plantea crear una herramienta que permita centralizar la información sobre los subsidios , exoneraciones e incentivos otorgados por el Estado, con el objetivo de facilitar su seguimiento, control y evaluación.

El alcance incluiría los distintos programas y beneficios administrados por las instituciones públicas, entre ellos los relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la administración tributaria.

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Sin embargo, el Proyecto de Ley 494 todavía se encuentra en etapa de análisis, por lo que no establece cambios inmediatos en los requisitos para acceder a los subsidios ni modifica, por ahora, las condiciones de los beneficiarios. La propuesta aún puede ser modificada durante su trámite legislativo.

MEF, MIDES, AIG y DGI participaron en el análisis

En la evaluación del Proyecto de Ley 494 participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de la Presidencia, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Dirección General de Ingresos (DGI).

Rogelio Achurra

Las instituciones presentaron sus observaciones y recomendaciones para fortalecer el contenido de la iniciativa, particularmente en materia de gestión de información y mecanismos de control.

El diputado Víctor Castillo, presidente de la subcomisión que analiza el proyecto, explicó que durante la discusión se recibieron opiniones tanto a favor como en contra.

Según Castillo, el objetivo es encontrar un punto que permita darle viabilidad jurídica a la propuesta y fortalecer los mecanismos gubernamentales existentes.

Subsidios: ¿Qué sigue ahora con el Proyecto de Ley 494?

La subcomisión continuará con el análisis de la propuesta y posteriormente deberá presentar un informe ante la Comisión de Economía y Finanzas.

Será esta comisión la encargada de abordar el proyecto en primer debate y determinar si la iniciativa continúa su trámite legislativo hacia el Pleno de la Asamblea Nacional.

Por ahora, el Proyecto de Ley 494 no cambia las reglas de los subsidios que reciben los ciudadanos. Se trata de una propuesta que busca establecer mecanismos para registrar, controlar y evaluar los beneficios que otorga el Estado.