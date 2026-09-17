PASE-U: declinan 68 mil transacciones por $2.1 millones con las nuevas tarjetas

Unas 68 mil transacciones por un monto total de 2.1 millones de dólares han sido declinadas al intentarse realizar con las nuevas tarjetas del programa PASE-U , según detalló este jueves el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy.

El funcionario destacó que la plataforma tecnológica de las nuevas tarjetas permite una mejor trazabilidad sobre el uso de los fondos asignados.

Asimismo, aclaró que se permite la compra de alimentos en restaurantes; sin embargo, si un beneficiario intenta utilizar la tarjeta en un establecimiento clasificado como bar-restaurante, la transacción será rechazada automáticamente.

Unas 68 mil transacciones por un monto de 2.1 millones de dólares que se intentaron hacer con las nuevas tarjetas del PASE-U han sido declinadas, detalló este jueves el director del @IFARHU, Carlos Godoy.



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Uso de la aplicación y la nueva tarjeta PASE-U

La nueva herramienta digital PUNCH y la nueva tarjeta de la Caja de Ahorros permite realizar compras únicamente en supermercados, farmacias, ópticas, tiendas de uniformes y útiles escolares, así como pagar el servicio de transporte público en el Metro y Metrobús.

Desde la plataforma se pueden ejecutar pagos en caso de no contar con la tarjeta de débito física al momento de la transacción. Asimismo, los acudientes pueden consultar su saldo disponible y monitorear los movimientos de la cuenta en tiempo real.

Adicionalmente, el documento cobrable se ha entregado en la mayoría de las provincias, lo que permite a las familias con más de un estudiante en el sistema educativo recibir los desembolsos correspondientes, así como las asignaciones por puesto distinguido y concurso general.