Jornada de limpieza en El Salado de Aguadulce recoge 30 bolsas de residuos de playa y manglar

Unas 30 bolsas de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza de playa y manglar en la comunidad de El Salado, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.
Unas 30 bolsas de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza de playa y manglar desarrollada en la comunidad de El Salado, en Aguadulce, provincia de Coclé,@MiAmbientePma detalla que la jornada contó con 47 participantes y el apoyo de la Junta Comunal de… pic.twitter.com/9gQ6JcI5fb— Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026