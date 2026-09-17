Coclé Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 11:54

Jornada de limpieza en El Salado de Aguadulce recoge 30 bolsas de residuos de playa y manglar

El Ministerio de Ambiente informó que en la jornada de limpieza en Aguadulce participación más de 47 voluntarios.

Jornada de limpieza en El Salado de Aguadulce. 

Jornada de limpieza en El Salado de Aguadulce. 

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

Unas 30 bolsas de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza de playa y manglar en la comunidad de El Salado, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

Según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la actividad contó con la participación de 47 voluntarios y el apoyo de la Junta Comunal de Barrios Unidos, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Cooperativa de Pescadores de El Salado.

En esta nota:
Seguir leyendo

INADEH y CEAGRO unen esfuerzos para capacitar a jóvenes en el sector agropecuario

Aprehenden a mujer señalada por sustraer a una menor en un hospital de Bocas del Toro

PASE-U: declinan 68 mil transacciones por $2.1 millones con las nuevas tarjetas

Recomendadas

Más Noticias