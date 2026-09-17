Jornada de limpieza en El Salado de Aguadulce recoge 30 bolsas de residuos de playa y manglar

Unas 30 bolsas de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza de playa y manglar en la comunidad de El Salado, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

Según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la actividad contó con la participación de 47 voluntarios y el apoyo de la Junta Comunal de Barrios Unidos, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la Cooperativa de Pescadores de El Salado.