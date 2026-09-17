Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 12:48

Cambios en el IFARHU: ¿Qué carreras tendrán más oportunidades de becas en Panamá?

El IFARHU analiza las carreras que podrían tener prioridad en futuras becas según las necesidades del mercado laboral de Panamá.

Cambios en el IFARHU

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@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las futuras convocatorias de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) podrían dar mayor prioridad a carreras vinculadas con las necesidades del mercado laboral panameño, una vez concluya el estudio que analiza cuáles son las áreas profesionales que requiere el país.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que la institución busca contar con información que permita orientar de manera más precisa los recursos destinados a becas.

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“Esperamos que a final del año podamos tener un estudio preliminar que nos acerque a lo que el país va a demandar”, señaló Godoy, al referirse al análisis de las carreras consideradas de futuro. “Esperamos que a final del año podamos tener un estudio preliminar que nos acerque a lo que el país va a demandar”, señaló Godoy, al referirse al análisis de las carreras consideradas de futuro.

¿Qué carreras podrían tener mayor prioridad?

Aunque todavía no existe una lista definitiva de carreras que tendrán prioridad en las becas, Godoy mencionó algunas áreas que actualmente son consideradas dentro de las necesidades del mercado laboral panameño.

Entre ellas están:

  • Logística
  • Turismo
  • Desarrollo sostenible
  • Innovación
  • Ciencia
  • Tecnología

El funcionario explicó que el objetivo es identificar las áreas en las que Panamá necesitará formar recurso humano para los próximos años.

El IFARHU ya ha iniciado conversaciones con sectores productivos para identificar las carreras prioritarias que requiere el país. En mayo, la institución informó sobre un acercamiento con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) para analizar las necesidades de mano de obra calificada y alinear la oferta académica con las demandas del mercado laboral.

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