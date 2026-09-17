Panamá recibe cuatro drones K1000 de EE. UU.: ¿qué podrán hacer y cuánto cuestan?

Estados Unidos entregó a Panamá cuatro sistemas de aeronaves remotamente tripuladas (drones K1000) , valorados en más de $6 millones, que serán incorporados al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para ampliar las capacidades de vigilancia del país.

La entrega se realizó el miércoles 16 de septiembre en la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico, con la participación del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

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Los equipos fueron donados por Estados Unidos y financiados por el Comando Sur de los Estados Unidos. Serán asignados al Comando Aéreo del Senan, específicamente al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas.

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¿Para qué utilizará Panamá los drones K1000?

De acuerdo con el Senan, los nuevos sistemas permitirán ampliar la vigilancia sobre grandes extensiones marítimas, zonas costeras y áreas remotas o de difícil acceso.

Las aeronaves también servirán como apoyo a las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, además de participar en patrullajes, búsqueda y rescate, apoyo a unidades desplegadas en tierra y monitoreo de estructuras e infraestructuras de interés nacional.

La Embajada de Estados Unidos, por su parte, señaló que la entrega forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y que busca contribuir a la detección de amenazas transnacionales y rutas de tráfico ilícito antes de que estas se aproximen al territorio estadounidense.

¿Qué características tienen los K1000?

Los sistemas fueron fabricados por la empresa estadounidense Kraus Hamdani Aerospace.

Según las especificaciones divulgadas por el Senan, cada aeronave tiene aproximadamente tres metros de longitud, una envergadura de cinco metros y un peso máximo de 19.3 kilogramos.

Entre sus principales características están:

Autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo en configuración de ala fija.

en configuración de ala fija. Velocidad de crucero de entre 30 y 40 nudos .

. Capacidad para alcanzar un techo de hasta 20,000 pies sobre el nivel medio del mar.

sobre el nivel medio del mar. Propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica.

La autonomía de estos sistemas permitirá mantener vigilancia prolongada en áreas de interés y obtener información para apoyar la toma de decisiones operacionales, según explicó el Senan.

Nueve pilotos panameños fueron certificados

La incorporación de los K1000 estuvo acompañada por la certificación de nueve pilotos del Senan, quienes completaron seis semanas de formación teórica y práctica para operar los nuevos sistemas.

El personal recibió capacitación sobre el funcionamiento de las aeronaves, la configuración del sistema, el uso de la estación de control y los procedimientos correspondientes a las distintas fases de operación, desde el despegue hasta el aterrizaje.

Este grupo constituye la primera promoción panameña especializada en la operación de los K1000, de acuerdo con el Senan. La entrega de los K1000 amplía así las herramientas tecnológicas disponibles para el Senan en tareas de vigilancia aérea y marítima, especialmente en zonas de difícil acceso.