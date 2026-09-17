¿Quiénes quedaron fuera de la convocatoria de Christiansen para la gira asiática?

La nueva convocatoria de Thomas Christiansen para la gira asiática de la Selección de Panamá presenta varias ausencias respecto al grupo que participó en el Mundial de 2026.

Entre los nombres que no aparecen en la lista de 27 jugadores están Kadir Barría, Luis “Manotas” Mejía, Edgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz, Roderick Miller, César Yanis, César Samudio y Edgardo Fariña .

A estos se suman Alberto Quintero, Cecilio Waterman, Aníbal Godoy y Eric Davis, quienes ya anunciaron su retiro de la Selección.

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Kadir Barría, una de las ausencias

Una de las ausencias que puede generar mayor interés es la de Kadir Barría, delantero del Botafogo, quien ha estado en el entorno de la Selección de Panamá.

Christiansen explicó que para esta gira decidió observar a otros delanteros, entre ellos Josué Vergara y Mijahir Jiménez, dos de las novedades de la convocatoria.

“Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, que es Vergara y Mijahir, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien y claro para estos tres partidos quería tener a esos dos”, Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de… pic.twitter.com/yN8yMMNpVk — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

“Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, que es Vergara y Mijahir, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien y claro para estos tres partidos quería tener a esos dos”. “Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, que es Vergara y Mijahir, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien y claro para estos tres partidos quería tener a esos dos”.

El técnico también mencionó a Carlos Hernández y Newton Williams entre los jugadores que están siendo observados de cara a futuras oportunidades.

Luis “Manotas” Mejía no estará en la gira

El arquero Luis “Manotas” Mejía tampoco forma parte de la convocatoria para esta fecha internacional.

Su ausencia responde a su decisión de permanecer con Nacional de Uruguay, por lo que no participará en la gira asiática.

Bárcenas continúa en recuperación

Otra de las bajas es Edgar Yoel Bárcenas, quien continúa recuperándose después de una artroscopia en una de sus rodillas.

El mediocampista fue una de las piezas habituales de Panamá durante los últimos años, pero su estado físico impide que forme parte de esta convocatoria.

Otros mundialistas que no aparecen en la lista

También quedaron fuera de la convocatoria Ismael Díaz, Roderick Miller, César Yanis, César Samudio y Edgardo Fariña.

La lista representa además un cambio generacional, aunque Christiansen dejó claro que el objetivo no es abandonar de inmediato a los futbolistas con experiencia.

Christiansen explica el cambio generacional

“Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos, más o menos quien va a jugar los distintos partidos, porque al final queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir, queremos hacer una buena imagen y sobre… pic.twitter.com/U6TiAdP9hl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

El técnico señaló que la gira asiática servirá para observar a los nuevos jugadores, pero también para mantener competitiva a la Selección.

“Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos, más o menos quién va a jugar los distintos partidos, porque al final queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir”. “Tenemos una programación, una idea de lo que queremos hacer en estos tres partidos, más o menos quién va a jugar los distintos partidos, porque al final queremos ver, queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir”.

La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa para la Selección Mayor, con una combinación de futbolistas que participaron en el Mundial y nuevas caras que buscan ganarse un lugar en el equipo de Christiansen.