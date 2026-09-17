INADEH y CEAGRO unen esfuerzos para capacitar a jóvenes en el sector agropecuario

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO) suscribieron un acuerdo de cooperación para fortalecer la formación técnica dirigida al sector agropecuario y atender las necesidades de capacitación vinculadas con el sector productivo del país.

El convenio contempla el intercambio de conocimientos, capacidades técnicas, especialistas y tecnología, además del desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica en áreas relacionadas con las necesidades del sector agropecuario.

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¿Qué aportará el INADEH?

Como parte del acuerdo, el INADEH participará en el diseño curricular de programas, cursos y talleres, así como en la selección de instructores de acuerdo con los perfiles requeridos.

La institución también tendrá a su cargo la certificación de las competencias adquiridas por los participantes y pondrá sus instalaciones a disposición de los procesos de formación.

CEAGRO AIP prepara una nueva generación para transformar el agro panameño.



Producción agrícola, producción pecuaria y tecnologías agrícolas aplicadas serán parte de una formación que integra práctica, innovación, agricultura de precisión y sostenibilidad.



100 jóvenes. Una nueva… pic.twitter.com/lDCldQde0E — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) September 17, 2026

La alianza se suma a otros acuerdos que el INADEH ha establecido para vincular la formación profesional con las necesidades de distintos sectores productivos.

¿Qué aportará CEAGRO a la capacitación?

CEAGRO contribuirá con aulas, talleres, plataformas, espacios de formación y sitios destinados al desarrollo de proyectos.

El objetivo es reforzar el componente práctico de la capacitación y permitir que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en entornos relacionados con la actividad agropecuaria.

De esta manera, ambas instituciones buscan combinar la experiencia del INADEH en formación profesional con los espacios y recursos especializados de CEAGRO.

Una alianza enfocada en el sector agropecuario

El acercamiento entre ambas instituciones comenzó el 13 de abril de 2026, cuando CEAGRO manifestó formalmente su interés en establecer una relación de cooperación con el INADEH en los ámbitos académico y agropecuario.

Con la firma del convenio se formaliza una ruta de trabajo conjunta para desarrollar iniciativas de capacitación y asistencia técnica.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que uno de los objetivos de la cooperación es acercar la formación a las necesidades del sector productivo y ampliar las oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en áreas relacionadas con el agro.

Entre las oportunidades que se buscan impulsar están el empleo, el emprendimiento y la innovación.

Formación, tecnología y desarrollo rural

La alianza también contempla contribuir al desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la competitividad mediante la preparación de personas capaces de incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos productivos, aumentar la productividad y agregar valor a la producción nacional.

El acuerdo se enmarca en la estrategia del INADEH de fortalecer la formación técnica y vincular sus programas con las necesidades de los sectores productivos. La institución también ha suscrito recientemente acuerdos de cooperación orientados a actualizar programas, certificar competencias y acercar la capacitación especializada a diferentes actividades económicas.