IFARHU cierra su sede de Coronado este viernes: atención se reanudará el lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el cierre temporal de su sede regional en Coronado, Panamá Oeste, para este viernes 18 de septiembre.

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IFARHU cierra su sede de Coronado este viernes 18 de septiembre

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Durante la jornada no habrá atención al público en estas oficinas, por lo que las personas que tenían previsto acudir para realizar algún trámite deberán tomar las previsiones correspondientes.

De acuerdo con la información divulgada, la atención al público se reanudará el lunes 21 de septiembre, en el horario habitual.

La institución no precisó en la información suministrada el motivo del cierre.