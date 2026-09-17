'Panamá', la imponente águila harpía, cumple 17 años: así será su celebración en Summit

El águila harpía “Panamá” cumple 17 años y la ocasión será aprovechada para acercar a grandes y chicos a la conservación de una de las aves más emblemáticas del país.

La celebración se realizará este domingo 20 de septiembre, desde las 10:00 a.m., en el Jardín Botánico y Parque Municipal Summit, donde se desarrollará una jornada organizada por la Alcaldía de Panamá.

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Águila harpía Panamá cumple 17 años: celebración en Summit

Los visitantes podrán recorrer stands ambientales y participar en juegos infantiles y recorridos recreativos. También habrá una zona cultural y gastronómica.

El águila harpía Panamá cumple 17 años como embajadora para la conservación de su especie, y este domingo 20 de septiembre habrá actividades para toda la familia en el Jardín Botánico y Parque Municipal Summit para celebrarlo.



Desde las 10:00 a.m. habrá stands ambientales,… pic.twitter.com/Q0WqMMylCt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

Para quienes buscan actividades de aventura estará disponible Summit Xtremo, que incluye tirolesa, parque de cuerdas y pared para escalar. Los más pequeños también tendrán inflables y deslizadores acuáticos.

Una celebración que busca crear conciencia

Más allá de festejar el cumpleaños de “Panamá”, la actividad busca sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad de conservar y proteger al águila harpía, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

La jornada permitirá que los asistentes puedan apreciar de cerca a esta imponente ave y conocer más sobre la importancia de protegerla y preservar su hábitat.

“Panamá” nació en septiembre de 2009 en el Zoo Miami, Estados Unidos, y llegó a territorio panameño en junio de 2013.

Desde entonces permanece en un espacio especialmente acondicionado para ella en el Parque Municipal Summit y se ha convertido en una embajadora de la conservación de su especie.