Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 15:44

'Panamá', la imponente águila harpía, cumple 17 años: así será su celebración en Summit

El águila harpía Panamá cumple 17 años y Summit lo celebrará este domingo 20 de septiembre con actividades ambientales, juegos y atracciones familiares.

Panamá

'Panamá', la imponente águila harpía, cumple 17 años

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La celebración se realizará este domingo 20 de septiembre, desde las 10:00 a.m., en el Jardín Botánico y Parque Municipal Summit, donde se desarrollará una jornada organizada por la Alcaldía de Panamá.

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Águila harpía Panamá cumple 17 años: celebración en Summit

Los visitantes podrán recorrer stands ambientales y participar en juegos infantiles y recorridos recreativos. También habrá una zona cultural y gastronómica.

Para quienes buscan actividades de aventura estará disponible Summit Xtremo, que incluye tirolesa, parque de cuerdas y pared para escalar. Los más pequeños también tendrán inflables y deslizadores acuáticos.

Una celebración que busca crear conciencia

Más allá de festejar el cumpleaños de “Panamá”, la actividad busca sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad de conservar y proteger al águila harpía, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

La jornada permitirá que los asistentes puedan apreciar de cerca a esta imponente ave y conocer más sobre la importancia de protegerla y preservar su hábitat.

“Panamá” nació en septiembre de 2009 en el Zoo Miami, Estados Unidos, y llegó a territorio panameño en junio de 2013.

Desde entonces permanece en un espacio especialmente acondicionado para ella en el Parque Municipal Summit y se ha convertido en una embajadora de la conservación de su especie.

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