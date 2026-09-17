Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros vinculados a delitos y al "Gota a Gota" en Panamá

El Servicio Nacional de Migración (SNM) deportó y expulsó de Panamá a 67 ciudadanos extranjeros por su vinculación con conductas ilícitas, entre ellas la actividad lucrativa conocida como “Gota a Gota”.
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Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros de Panamá
Entre los casos figuran lesiones y homicidio, tráfico internacional de drogas y estupefacientes, posesión agravada de sustancias prohibidas y pertenencia a organizaciones criminales transnacionales.
Entre las personas objeto de estas medidas se encontraba un extranjero relacionado con alias “D-Max”, quien es solicitado por las autoridades colombianas.
Migración también concretó medidas de salida contra 23 ciudadanos ecuatorianos, mediante deportaciones y expulsiones por causas que abarcan desde el tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas hasta delitos contra el orden público. El SNM reiteró que mantiene filtros activos y labores de vigilancia en los aeropuertos y fronteras de todo el territorio nacional.