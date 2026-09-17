Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 15:37

Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros vinculados a delitos y al "Gota a Gota" en Panamá

Migración deportó y expulsó a 67 extranjeros de Panamá por su vinculación con delitos y actividades ilícitas, entre ellas el denominado “Gota a Gota”.

Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros vinculados a delito

Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros vinculados a delito

@SNM

La institución informó que las medidas fueron adoptadas luego de comprobarse la vinculación de las personas procesadas con diferentes delitos graves.

Contenido de interés: Hombre de 68 años es aprehendido en Chiriquí por cinco acusaciones de abuso sexual

Migración deporta y expulsa a 67 extranjeros de Panamá

Entre los casos figuran lesiones y homicidio, tráfico internacional de drogas y estupefacientes, posesión agravada de sustancias prohibidas y pertenencia a organizaciones criminales transnacionales.

Entre las personas objeto de estas medidas se encontraba un extranjero relacionado con alias “D-Max”, quien es solicitado por las autoridades colombianas.

Migración también concretó medidas de salida contra 23 ciudadanos ecuatorianos, mediante deportaciones y expulsiones por causas que abarcan desde el tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas hasta delitos contra el orden público. El SNM reiteró que mantiene filtros activos y labores de vigilancia en los aeropuertos y fronteras de todo el territorio nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Migración habilita carné digital para extranjeros en Panamá: así puedes verlo desde tu celular

Migración expulsa de Panamá a venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

Migración confirma identidad de extranjero buscado en Colombia tras usar un nombre falso

Recomendadas

Más Noticias