Hombre de 68 años es aprehendido en Chiriquí por cinco acusaciones de abuso sexual

Un hombre de 68 años fue aprehendido en la provincia de Chiriquí por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras enfrentar cinco acusaciones por abuso sexual.

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Aprehenden en Chiriquí a hombre acusado de abuso sexual

Un hombre de 68 años que enfrenta cinco acusaciones por abuso sexual fue aprehendido en Chiriquí, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).



Esta persona publicaba ofertas de trabajo en plataformas digitales, y citaba a las víctimas en su residencia para "una… pic.twitter.com/th8LCEfxMq — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

De acuerdo con la información suministrada, el hombre utilizaba plataformas digitales para publicar ofertas de trabajo y posteriormente citaba a las víctimas en su residencia bajo el argumento de realizarles una entrevista laboral.

Según las investigaciones, una vez las víctimas acudían al inmueble para la supuesta entrevista de trabajo, eran agredidas.

Las denuncias contra el hombre fueron interpuestas tanto en Panamá como en Chiriquí. La aprehensión fue realizada por unidades de la DIJ en Chiriquí.