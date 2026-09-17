Estrena la película panameña Salmones Rosas en todos los cines de Panamá

La película panameña Salmones Rosas llega este jueves 17 de septiembre de 2026 a las salas de cine de Panamá, luego de obtener reconocimientos y participar en festivales internacionales de países como India, Guatemala y Austria, entre otros.

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La producción cinematográfica es dirigida por Oscar Faarup, director de Ópera Films, y representa una nueva oportunidad para que el público panameño conozca una producción nacional que ha recorrido escenarios internacionales.

El film ha destacado en distintas categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Dirección, consolidándose como una producción que ha llevado el cine panameño a escenarios internacionales.

¿De qué trata Salmones Rosas?

Salmones Rosas cuenta la historia de una familia marcada por los conflictos que surgen cuando un pintor intenta recuperar los años de éxito que tuvo en el pasado. Su regreso a aquella etapa de su vida termina generando tensiones dentro del hogar.

Finalmente, la llegada de la película a las salas panameñas permitirá al público conocer de cerca una historia que combina drama familiar, conflictos personales y la búsqueda de un artista por recuperar una etapa de éxito en su vida.