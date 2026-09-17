Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 17:13

Cámaras de videovigilancias captan accidente múltiple en Ojo de Agua

Las imágenes del accidente captadas por las cámaras de videovigilancia servirán para establecer la secuencia del hecho en Ojo de Agua.

Cámaras captan accidente múltiple en Ojo de Agua.

Cámaras captan accidente múltiple en Ojo de Agua.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos se registró frente a la salida de Ojo de Agua, en el distrito de San Miguelito. Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito captaron el momento en que una persona cruzaba la vía Transístmica a pocos metros de un puente peatonal y se produjo el incidente.

Las imágenes servirán para establecer la secuencia del hecho y determinar las posibles responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas heridas ni la magnitud de los daños materiales.

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