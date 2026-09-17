Cámaras de videovigilancias captan accidente múltiple en Ojo de Agua

Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos se registró frente a la salida de Ojo de Agua, en el distrito de San Miguelito. Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito captaron el momento en que una persona cruzaba la vía Transístmica a pocos metros de un puente peatonal y se produjo el incidente.