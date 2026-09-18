UNACHI reduce sobresueldos y elimina direcciones para enfrentar crisis financiera

El Consejo Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) aprobó este viernes, durante una sesión extraordinaria, una serie de medidas de contención del gasto para hacer frente a la crisis financiera de la institución, en atención a las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La reducción temporal del 40% de los sobresueldos y gastos de representación del rector, los vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores, subdirectores y otros funcionarios administrativos de alto rango.

La eliminación permanente de direcciones y subdirecciones administrativas.

La revisión de las certificaciones de permanencia ingresadas al sistema de la UNACHI antes del inicio de la nueva administración.

"Estas medidas, en conjunto con otras, van a significar para el próximo año un ahorro casi de 3 millones de dólares y, en lo que resta del año, casi un millón de dólares", afirmó el rector de la UNACHI, Absel Navarro.

Traslado de partida deberá pasar por la Asamblea

El traslado de partida interinstitucional deberá ser presentado ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, debido a que el monto supera los B/.300 mil.