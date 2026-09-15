Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 15 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, con quien conversamos sobre la crisis financiera que enfrenta esa casa de estudios superiores y la falta de pago a personal.

Abordamos sobre el anuncio del vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, quien se encontraba de licencia sin sueldo, para reintegrarse a partir del 1 de octubre y tuvimos la reacción del alcalde capitalino Mayer Mizrachi, quien indicó que Ruiz Díaz deberá cumplir las asignaciones que él decida, y dijo que está considerando ponerle funciones para la gestión de un albergue para habitantes de calle que próximamente se abrirá en Las Garzas.