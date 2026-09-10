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Cuarto Poder: 10 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la diputada Janine Prado, de la Coalición Vamos, con quien conversamos sobre el paquete de Reformas Electorales que llegó a la Asamblea Nacional y sobre el proceso iniciado por la coalición para conformarse en un partido político.

El abogado Giovanni Olmos, especialista en Derecho Penal y Derecho Ambiental, estuvo con nosotros hablar sobre sobre los procesos en casos de delitos ambientales.