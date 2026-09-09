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Cuarto Poder: 9 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la profesora Silmax Macre, directora nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia del Ministerio de Educación (Meduca), quien conversó sobre el programa Escuela para Padres.

También estuvo con nosotros el representante de Bella Vista, César Kiamco, quien anunció un plan piloto llamado “Edificios preparados” para la realización de simulacros y revisión de procesos ante eventos como incendios y sismos.