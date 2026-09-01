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Cuarto Poder: 1 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder hablamos sobre los proyectos presentados por el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, ante la Asamblea Nacional, uno para la modificación del Código Electoral y otro sobre una nueva configuración de circuitos electorales para la elección de diputados.

También nos acompañó Olimpo Sáez, quien compartió su experiencia sobre cómo vivió las negociaciones y firma de los Tratados Torrijos – Carter.

Estuvo con nosotros Katherine Shahani para invitar al “Ella Invierte Summit” y dar detalles sobre los conferencistas invitados y temas a abordar.