AMP revisará resolución que restringe por 10 años información sobre concesiones portuarias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) convocó para este martes una Junta Directiva Extraordinaria para la “revisión y reconsideración” de la Resolución J.D. No. 012-2026, mediante la cual se declaró de acceso restringido por 10 años determinada documentación e información relacionada con las concesiones portuarias.

La decisión se produce después de que la resolución fuera publicada en la Gaceta Oficial el viernes 28 de agosto de 2026, generando cuestionamientos sobre el acceso a información relacionada con las concesiones portuarias.

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¿Qué establece la resolución de la AMP?

La Resolución J.D. No. 012-2026 estableció como restringida toda documentación e información relacionada con concesiones portuarias por un período de 10 años. El documento lleva las firmas de la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y del administrador de la AMP, Luis Roquebert.

Este martes se convocó a una Junta Directiva Extraordinaria en la Autoridad Marítima de Panamá para la "revisión y reconsideración" de la Resolución J.D. No. 012-2026 mediante la cual se declaró de acceso restringido toda documentación e información relacionada con concesiones… pic.twitter.com/BqOFtxAlVn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

La medida será ahora sometida a revisión por la Junta Directiva de la institución.

Mulino pidió reconsiderar la decisión

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la resolución a través de su cuenta de X.

El mandatario aseguró que desconocía las razones por las cuales la AMP había considerado confidencial o de acceso restringido determinada información de la entidad y pidió a la institución reconsiderar la decisión.

“Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”. “Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”.

Junta Directiva analizará la medida

Con la convocatoria de esta junta extraordinaria, la AMP tendrá la oportunidad de revisar el alcance de la resolución y determinar si mantiene, modifica o reconsidera las disposiciones relacionadas con el acceso a la información sobre las concesiones portuarias.

Hasta que la Junta Directiva adopte una decisión, no debe darse por revocada la resolución, sino que permanece bajo un proceso de revisión y reconsideración.