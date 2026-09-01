AMP revisará resolución que restringe por 10 años información sobre concesiones portuarias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) convocó para este martes una Junta Directiva Extraordinaria para la “revisión y reconsideración” de la Resolución J.D. No. 012-2026, mediante la cual se declaró de acceso restringido por 10 años determinada documentación e información relacionada con las concesiones portuarias.
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¿Qué establece la resolución de la AMP?
La Resolución J.D. No. 012-2026 estableció como restringida toda documentación e información relacionada con concesiones portuarias por un período de 10 años. El documento lleva las firmas de la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y del administrador de la AMP, Luis Roquebert.
La medida será ahora sometida a revisión por la Junta Directiva de la institución.
Mulino pidió reconsiderar la decisión
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la resolución a través de su cuenta de X.
El mandatario aseguró que desconocía las razones por las cuales la AMP había considerado confidencial o de acceso restringido determinada información de la entidad y pidió a la institución reconsiderar la decisión.
Junta Directiva analizará la medida
Con la convocatoria de esta junta extraordinaria, la AMP tendrá la oportunidad de revisar el alcance de la resolución y determinar si mantiene, modifica o reconsidera las disposiciones relacionadas con el acceso a la información sobre las concesiones portuarias.
Hasta que la Junta Directiva adopte una decisión, no debe darse por revocada la resolución, sino que permanece bajo un proceso de revisión y reconsideración.