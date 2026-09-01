Venta de licor en la ciudad de Panamá: ¿cuáles son los nuevos horarios y requisitos para los comercios?

Venta de licor en la ciudad de Panamá.

La Alcaldía de Panamá estableció, mediante el Decreto Alcaldicio N.º 5 de 4 de agosto de 2026, el horario de funcionamiento para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital, el cual iniciará a las 9:00 a. m. y culminará a las 4:00 a. m.

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De domingo a miércoles: de 9:00 a. m. a 3:00 a. m.

De jueves a sábado: de 9:00 a. m. a 4:00 a. m. Nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital, han sido establecidos por @Panamaalcaldia a través del Decreto Alcaldicio N.°5 de 4 de agosto de 2026.



La entidad detalla que los establecimientos podrán operar de domingo a miércoles en horario de… pic.twitter.com/NBJmcKf9RB — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

Permiso para los locales

Para funcionar después de las 11:59 p. m., los locales deberán contar con su permiso nocturno vigente. Asimismo, el decreto contempla regulaciones especiales para sectores como el Casco Antiguo, la Calzada de Amador y los centros comerciales con una superficie mínima de 100,000 metros cuadrados.

Requisitos que deben cumplir los locales

Los establecimientos deberán mantener al día su documentación y cumplir con las normas nacionales y municipales referentes a la emisión de ruidos, cuya fiscalización estará a cargo de la Alcaldía. La norma entrará en vigor siete días calendario después de su promulgación.