Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 10:06

Venta de licor en la ciudad de Panamá: ¿cuáles son los nuevos horarios y requisitos para los comercios?

La Alcaldía de Panamá publicó el decreto alcaldicio donde se establece el cambio de horario en la venta de bebidas alcohólicas.

Venta de licor en la ciudad de Panamá.

Venta de licor en la ciudad de Panamá.

Ilustrativa/Dreamstime
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá estableció, mediante el Decreto Alcaldicio N.º 5 de 4 de agosto de 2026, el horario de funcionamiento para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital, el cual iniciará a las 9:00 a. m. y culminará a las 4:00 a. m.

Nuevos horarios para la venta de licor

Los comercios podrán operar bajo el siguiente esquema:

  • De domingo a miércoles: de 9:00 a. m. a 3:00 a. m.

  • De jueves a sábado: de 9:00 a. m. a 4:00 a. m.

Permiso para los locales

Para funcionar después de las 11:59 p. m., los locales deberán contar con su permiso nocturno vigente. Asimismo, el decreto contempla regulaciones especiales para sectores como el Casco Antiguo, la Calzada de Amador y los centros comerciales con una superficie mínima de 100,000 metros cuadrados.

Requisitos que deben cumplir los locales

Los establecimientos deberán mantener al día su documentación y cumplir con las normas nacionales y municipales referentes a la emisión de ruidos, cuya fiscalización estará a cargo de la Alcaldía. La norma entrará en vigor siete días calendario después de su promulgación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá impide tránsito de venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua

Directora del Museo del Canal representará a Panamá en foro internacional de Yale

Sismo en Panamá: temblor sacude la zona cercana a Boquete durante la noche

Recomendadas

Más Noticias