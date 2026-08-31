Derrame de hidrocarburos en Isla Taboguilla activa operativo de AMP y SENAN

Un derrame de hidrocarburos registrado en el área de Isla Taboguilla activó las acciones de respuesta y contención de las autoridades marítimas de Panamá.
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AMP y SENAN atienden derrame de hidrocarburos
El trabajo interinstitucional permitió responder de manera rápida ante el derrame registrado en las inmediaciones de Isla Taboguilla.
Las autoridades indicaron que las acciones estuvieron dirigidas a contener la situación y proteger los espacios marítimos, además de procurar la protección del entorno ambiental.
Autoridades mantienen acciones de respuesta
La AMP y el SENAN coordinaron las labores necesarias para atender el incidente y reducir sus posibles afectaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre el volumen del hidrocarburo derramado ni sobre la extensión de la zona afectada.
La respuesta forma parte de las acciones de vigilancia y protección de los espacios marítimos panameños ante este tipo de incidentes.