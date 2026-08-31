Clima en Panamá: SINAPROC emite aviso por tormentas con ráfagas de viento

SINAPROC emite aviso por tormentas con ráfagas de viento

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este lunes un aviso de prevención ante la presencia de tormentas con ráfagas de viento en distintos sectores de Panamá.

De acuerdo con el reporte, estas condiciones se mantienen hasta las 10:45 a. m., con afectación en varias provincias, comarcas y sectores marítimos del país.

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¿Dónde se esperan tormentas y ráfagas de viento?

El aviso contempla las siguientes áreas:

Guna Yala

Comarca Emberá Cémaco

Darién

Colón

Golfo de Panamá

Panamá

Panamá Oeste

Coclé

Península de Azuero

Comarca Ngäbe-Buglé

Veraguas

Bocas del Toro

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, especialmente durante el desarrollo de las tormentas.

SINAPROC mantiene vigilancia por lluvias y tormentas

Este aviso se suma al escenario de inestabilidad atmosférica que afecta al país. SINAPROC mantiene un aviso de prevención nacional por lluvias y tormentas significativas hasta las 11:59 p. m. de este lunes 31 de agosto, incluyendo las zonas marítimas.

El IMHPA también pronostica para este lunes tormentas con potencial de ráfagas de viento, en un contexto de condiciones atmosféricas inestables sobre el territorio nacional.

Recomendaciones ante las tormentas

SINAPROC pide extremar las precauciones ante posibles lluvias intensas, ráfagas de viento, inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante lluvias intensas.

No permanecer cerca de árboles, estructuras inestables u objetos que puedan desprenderse.

Durante tormentas eléctricas, evitar espacios abiertos, playas, ríos y otros cuerpos de agua.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de las autoridades.

Ante una emergencia, llamar al 911.

SINAPROC mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población tomar precauciones mientras permanezca vigente el aviso.