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Cuarto Poder: 27 de agosto de 2026

En Cuarto Poder conversamos con la Dra. Ana Mercedes Álvarez, del Grupo Los Llanos, empresa que realiza el monitoreo de las fuentes hídricas de la mina de Cobre de Donoso.

Douglas Gómez, expresidente de la Asociación Panameña de Empresas (Apede), reafirmó el llamado que hizo la Asociación Pro Chiriquí para que la Corte Suprema de Justicia emita, en un plazo razonable, un pronunciamiento definitivo respecto a la demanda de nulidad presentada contra la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Puerto Barú.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, dio detalles sobre la nueva marca país “Panamá, anfitrión del mundo”.