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Cuarto Poder: 19 de agosto de 2026

En Cuarto Poder abordamos sobre el anuncio que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre la aplicación del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (Itbms) a la adquisición de bienes y servicios a través de plataformas digitales.

Nos acompañó Sebastián Peña, comerciante de Merca Panamá, con quien conversamos sobre los efectos del Fenómeno de El Niño en la producción agropecuaria.

David Román, promotor del Congreso Nacional de Contratación Pública y Privada en Panamá, invitó a participar en esta actividad a realizarse el próximo 20 de agosto en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).