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Cuarto Poder: 28 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Calixto Silgado, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con quien conversamos sobre el proyecto de Reformas Electorales y las modificaciones propuestas por los diputados.

También abordamos sobre la solicitud presentada por los líderes de la Coalición Vamos ante el Tribunal Electoral (TE) para constituirse como partido político, la cual fue entregada el pasado viernes junto a más de 70 mil firmas de respaldo. Exigen que éstos sean reconocidos como iniciadores del colectivo.