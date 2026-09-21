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Cuarto Poder: 21 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder abordamos la reciente reunión del excandidato presidencial y actual presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia.

Nos acompañó Adriano Ferro, de la Asociación de Escuelas Particulares de Panamá, con quien conversamos sobre un proyecto de ley aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional sobre la creación del sistema digital de créditos académicos.