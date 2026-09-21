Ministro Juan Carlos Navarro participará en la Semana del Clima y la Asamblea de la ONU

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro , se encuentra en Nueva York, donde participará en la Semana del Clima y en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"MiAmbiente no gasta un centavo de su presupuesto en viajes internacionales. Quienes representamos a Panamá lo hacemos con nuestros propios recursos o con el apoyo de fundaciones", indicó.

El ministro explicó que será una semana clave para Panamá, durante la cual buscará mostrar al mundo la importancia de proteger el valioso patrimonio natural del país.

"Estaremos presentando las iniciativas de Panamá para proteger nuestros recursos, el agua potable que consumimos los panameños, para nuestro agro y la producción de alimentos, para el futuro de nuestro país", detalló.