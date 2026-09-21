Se acerca el fin de año: Este es el calendario de feriados y días libres que restan en Panamá

Panamá se prepara para celebrar en noviembre de 2026 el Mes de la Patria, periodo en el que se conmemoran acontecimientos fundamentales de la historia del país. El calendario incluye el 3, 5, 10 y 28 de noviembre, pero existe una diferencia importante para los trabajadores: no todas estas fechas están contempladas como días de descanso obligatorio nacional por el Código de Trabajo.

Contenido de interés: Calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre y noviembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuáles son los días libres de noviembre de 2026 en Panamá?

Estas son las principales fechas patrias del mes:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia. Día de descanso obligatorio.

Jueves 5 de noviembre: conmemoración de la consolidación de la Separación en Colón. No figura como descanso obligatorio nacional en el artículo 46 del Código de Trabajo.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. No figura como descanso obligatorio nacional en el artículo 46 del Código de Trabajo.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España. Día de descanso obligatorio.

Por lo tanto, para efectos laborales generales, los feriados nacionales de descanso obligatorio durante noviembre son el 3 y el 28 de noviembre.

¿Habrá fin de semana largo en noviembre de 2026?

Archivo

El calendario de 2026 tiene una particularidad: el 28 de noviembre cae sábado.

El Código de Trabajo contempla reglas específicas para los días de fiesta o duelo nacional que coincidan con determinados días de descanso, por lo que trabajadores y empleadores deben considerar tanto la fecha del feriado como la jornada laboral aplicable en cada caso.

El 3 de noviembre, por su parte, caerá martes.

Calendario: ¿Qué dice el Código de Trabajo sobre los feriados?

El artículo 46 del Código de Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio por fiesta o duelo nacional.

Entre las fechas señaladas expresamente aparecen:

3 de noviembre

28 de noviembre

8 de diciembre

25 de diciembre

También incluye otras fechas a lo largo del año, como el 1 de enero, Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo y 20 de diciembre.

Contenido de interés: 120 a los 65: MIDES inicia este lunes 21 de septiembre el tercer pago de 2026

¿Cuánto deben pagar si trabajo un día feriado?

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que el trabajo realizado durante un día de fiesta o duelo nacional se remunera con un recargo del 150% sobre el salario de la jornada ordinaria, sin perjuicio del derecho del trabajador a que se le conceda otro día de descanso.

Esto significa que quienes deban trabajar durante un feriado obligatorio deben revisar la remuneración adicional y el descanso compensatorio que corresponda conforme a la legislación laboral.

¿El 5 de noviembre es feriado nacional?

El 5 de noviembre es una fecha histórica de especial importancia para Colón por la consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Sin embargo, esta fecha no aparece en el artículo 46 del Código de Trabajo como día de descanso obligatorio nacional.

Esto es importante para evitar confundir una fecha de celebración patriótica con un feriado laboral obligatorio para todos los trabajadores del país.

¿El 10 de noviembre es día libre?

El 10 de noviembre se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos de 1821.

Al igual que el 5 de noviembre, no está incluido en el artículo 46 como día de descanso obligatorio nacional.

Pueden existir disposiciones especiales, suspensiones de actividades o medidas aplicables a determinadas instituciones, localidades o sectores, pero esto no convierte automáticamente la fecha en un feriado laboral obligatorio para todo el país.

¿Cuáles son los próximos feriados después de noviembre?

Después de las celebraciones patrias de noviembre, diciembre contempla importantes fechas de descanso obligatorio.

El 8 de diciembre, Día de las Madres, está reconocido como día de descanso obligatorio. También están contemplados el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, y el 25 de diciembre, Navidad.

En 2026, el 20 de diciembre cae domingo, por lo que resulta especialmente importante prestar atención a las reglas legales aplicables al descanso cuando un día de fiesta o duelo nacional coincide con domingo.