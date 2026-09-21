Explosión en Bijao: Falla en gasificación causó el incidente, según Bomberos

Las investigaciones para determinar las circunstancias de la explosión registrada en un PH del área residencial de Bijao, en Coclé, continuarán este lunes 21 de septiembre, mientras especialistas del Cuerpo de Bomberos avanzan con los peritajes.

Nuevos detalles proporcionados por Cirilo Castillo, director de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), centran la atención de los investigadores en el proceso de gasificación de las tuberías.

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Castillo explicó que antes de poner en funcionamiento este tipo de sistema deben realizarse pruebas de hermeticidad para verificar las condiciones de las instalaciones.

“La prueba de hermeticidad es de obligatoriedad cada tres años”, señaló el funcionario, quien agregó que estas evaluaciones deben seguir los procedimientos establecidos y ser realizadas por personal idóneo. “La prueba de hermeticidad es de obligatoriedad cada tres años”, señaló el funcionario, quien agregó que estas evaluaciones deben seguir los procedimientos establecidos y ser realizadas por personal idóneo.

¿Qué ocurrió antes de la explosión en Bijao?

Este lunes continuarán las investigaciones por la explosión de un PH en Bijao, en un área residencial de playa. pic.twitter.com/98B36ejqLr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2026

Según Castillo, en el inmueble afectado ya se habían realizado las pruebas de hermeticidad y posteriormente correspondía efectuar la gasificación del sistema.

Este procedimiento consiste en introducir el gas de manera controlada en la tubería para poner nuevamente en funcionamiento la instalación.

“Se va llenando por apartamento, por piso, dependiendo de la morfología de la estructura, y se debe hacer de la forma más segura”, explicó Castillo. “Se va llenando por apartamento, por piso, dependiendo de la morfología de la estructura, y se debe hacer de la forma más segura”, explicó Castillo.

El director señaló que, en el caso investigado en Bijao, el proceso se encontraba precisamente en una etapa posterior a las pruebas de hermeticidad.

Bomberos: “El problema fue a la hora de gasificar”

Castillo explicó que una vez finalizado el procedimiento deben cerrarse las válvulas y taponearse las tuberías correspondientes.

Sobre la línea que siguen las investigaciones, el funcionario indicó que los elementos recopilados llevan a examinar particularmente esta etapa del procedimiento.

“El problema fue a la hora de gasificar”, manifestó Castillo.

Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar técnicamente qué ocurrió durante ese proceso y establecer la causa definitiva de la explosión.

"La prueba de hermeticidad es de obligatoriedad, cada tres años, igual en el permiso de ocupación debe hacerse, de las pruebas herméticas, las pruebas herméticas, y siguiendo los lineamientos con un personal idóneo, y una vez aprobada, entonces el personal de la administración,… pic.twitter.com/11kqBYGONO — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2026

Hasta ahora, los Bomberos no han divulgado un informe pericial final que determine el punto exacto donde se produjo una eventual fuga ni las responsabilidades relacionadas con el incidente.

¿Qué son las pruebas de hermeticidad?

Las pruebas de hermeticidad permiten comprobar si una instalación o sistema de tuberías mantiene condiciones adecuadas y detectar posibles pérdidas antes de ponerlo en servicio.

Castillo indicó que estas pruebas son obligatorias cada tres años y también forman parte de los procedimientos vinculados al permiso de ocupación.

Una vez aprobadas, se procede a la gasificación de la tubería siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.

Precisamente, establecer qué sucedió después de esas pruebas y durante la gasificación forma parte de las diligencias que mantienen los investigadores.

Explosión dejó severos daños en Bijao

La explosión ocurrió el viernes 18 de septiembre en un complejo residencial de Bijao, en Río Hato, provincia de Coclé.

El incidente ocasionó severos daños materiales en varios apartamentos y dejó dos personas con afectaciones leves, de acuerdo con reportes posteriores basados en información de los Bomberos.

Desde entonces, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios participa en los peritajes. Las autoridades habían evitado atribuir inicialmente el hecho a una explosión de gas mientras se recopilaban las evidencias técnicas.

Las diligencias continuarán este lunes para esclarecer las circunstancias del incidente y establecer oficialmente su causa.