¿Dónde lloverá este lunes? Estas son las zonas de Panamá con pronóstico de fuertes aguaceros

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 21 de septiembre de 2026 se prevé cielo nublado, lluvias y episodios de tormentas en diferentes sectores del país.

El pronóstico, elaborado por la meteoróloga María Cosme, advierte sobre la posibilidad de aguaceros con tormentas de moderados a fuertes, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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¿Dónde lloverá hoy lunes 21 de septiembre?

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias y tormentas de moderadas a fuertes, principalmente hacia el oriente de Guna Yala, mientras que en el resto de la región las precipitaciones serán más dispersas.

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Para la tarde y la noche se pronostican aguaceros y tormentas desde Colón hasta Bocas del Toro. El IMHPA advierte que existe la posibilidad de que las lluvias sean muy fuertes y persistentes durante la noche en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

En el Pacífico, durante la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento en sectores de Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá.

En otras áreas de esta vertiente también pueden registrarse aguaceros moderados, tormentas y ráfagas.

Precaución por ríos, quebradas y deslizamientos

El IMHPA señala que las condiciones previstas pueden favorecer un incremento en los niveles de ríos y quebradas, además de aumentar la posibilidad de deslizamientos.

Durante las tormentas eléctricas también pueden producirse ráfagas locales de viento, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

¿Cuál será la temperatura máxima hoy en Panamá?

Las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional oscilarán entre 29 °C y 31 °C.

En cuanto a la radiación ultravioleta, se esperan índices máximos de entre 3 y 7 UV-B, correspondientes a niveles de riesgo de moderados a altos.

¿Cómo estarán las condiciones marítimas?

Para el Caribe se pronostican olas de entre 0.60 y 1.00 metros, con periodos de siete a ocho segundos. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.61 y 1.10 metros, con periodos de 15 a 18 segundos. El IMHPA recomienda mantener precaución cuando las tormentas se desarrollen en las áreas marítimas.