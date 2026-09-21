Lo buscaban por lesiones personales: Senafront lo ubica en Chepigana

Un ciudadano de 29 años que era requerido por las autoridades fue aprehendido en la comunidad de Chepigana, provincia de Darién, informó el Servicio Nacional de Fronteras ( Senafront ).

La aprehensión fue realizada por unidades de Inteligencia y miembros del Batallón Fluvial Sambú, quienes ubicaron al ciudadano durante acciones desarrolladas en esta zona del país.

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Hombre mantenía oficio vigente en Darién

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre mantenía un oficio vigente emitido por el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Darién.

El ciudadano era requerido por un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales.

Las autoridades indicaron que el hombre había sido condenado por este hecho.

Tras su aprehensión, corresponde continuar con los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes para el cumplimiento de la decisión judicial.