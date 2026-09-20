Presidente Mulino veta proyecto de ley de nuevos descuentos para jubilados y pensionados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley tras aducir razones de inconveniencia y de inexequibilidad.

Las iniciativas objetadas corresponden al Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad; y al Proyecto de Ley 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984 sobre el Reglamento Interno del Órgano Legislativo.

En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el mandatario señaló que aunque el Proyecto de Ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional, por lo que objetó la propuesta en su conjunto. Respecto al Proyecto de Ley 594, el gobernante explicó que la objeción es parcial, debido a que nueve de sus artículos presentan inconvenientes de fondo e inconstitucionalidad.