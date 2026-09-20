Escuela para Padres inicia este martes en la provincia de Panamá: este es el tema del taller

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 22 de septiembre iniciará a nivel nacional la inducción de los talleres del programa Escuela para Padres en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
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Calendario de la Escuela para padres
Martes 22 de septiembre
- Panamá Centro
- Panamá Norte
- Panamá Este
- Panamá Oeste
- San Miguelito
Miércoles 23 de septiembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 24 de septiembre
- Chiriquí
- Bocas del Toro
- Losa Santos
- Darién
Viernes 25 de septiembre
- Comarca Ngabe Buglé
- Comarca Emberá Wounaan
- Guna Yala