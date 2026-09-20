Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 15:00

Escuela para Padres inicia este martes en la provincia de Panamá: este es el tema del taller

Las sesiones de la Escuela para Padres se impartirán en dos horarios: jornada matutina (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) y vespertina (3:30 p.m. a 5:30 p.m.).

Escuela para padres en Panamá.

Escuela para padres en Panamá.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 22 de septiembre iniciará a nivel nacional la inducción de los talleres del programa Escuela para Padres en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Las sesiones, bajo el lema 'Sin pase no hay éxito', se impartirán en dos horarios: jornada matutina (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) y vespertina (3:30 p.m. a 5:30 p.m.), con una duración de dos horas cada una.

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Calendario de la Escuela para padres

Martes 22 de septiembre

  • Panamá Centro
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito

Miércoles 23 de septiembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 24 de septiembre

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Losa Santos
  • Darién

Viernes 25 de septiembre

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Guna Yala

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