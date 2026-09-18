Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 13:06

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 22 al 25 de septiembre

El IFARHU continuará, del martes 22 al sábado 25 de septiembre de 2026, con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá.

Entrega de tarjetas del IFARHU.

Entrega de tarjetas del IFARHU.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 22 al sábado 25 de septiembre de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en Panamá Centro

Centros de entrega de la tarjeta PASE-U

Centro de recepción: Gimnasio Roberto Durán

  1. Don Bosco
  2. Juan Díaz
  3. Parque Lefevre
  4. Río Abajo
  5. Pueblo Nuevo
  6. San Francisco
  7. Betania
  8. Calidonia
  9. Bella Vista
  10. Santa Ana
  11. San Felipe
  12. Curundú
  13. Ancón
  14. Chorrillo

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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