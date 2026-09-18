PASE-U: ¿qué pasa si no puedo retirar la tarjeta hoy?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), continua este viernes 18 de septiembre de 2026 con la entrega de los PASE-U en el área norte del país.

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Entrega de tarjetas del PASE- U. IFARHU

¿Qué pasa si no puede retirar la tarjeta PASE-U?

El asesor de despachos del Ifarhu Euler García, señaló que los acudientes que no puedan retirar la tarjeta pueden acudir a las siguientes jornadas, pero deben procurar hacerlo de acuerdo con el cronograma establecido de su escuela.

Sin embargo, la recomendación es respetar, el cronograma correspondiente al colegio para mantener el orden de atención.

El IFARHU aconseja a los acudientes a consultar los canales oficiales de la institución y verificar la programación de su centro educativo.