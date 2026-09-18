Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 08:15

Jubilados de la CSS cobran este viernes: revisa quiénes reciben el pago y cuándo entregan los cheques

La CSS tiene programado para este viernes 18 de septiembre el pago por ACH a jubilados y pensionados. Conoce cuándo cobran quienes reciben cheque.

Jubilados de la CSS cobran este viernes

Jubilados de la CSS cobran este viernes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que reciben sus pagos mediante ACH tienen programado para este viernes 18 de septiembre de 2026 el segundo desembolso correspondiente al mes.

De acuerdo con el calendario establecido por la institución, este viernes corresponde el pago para quienes reciben su jubilación o pensión mediante depósito bancario.

Sin embargo, el momento en que el dinero aparece reflejado en cada cuenta puede depender del procesamiento de la entidad bancaria, por lo que los beneficiarios pueden verificar directamente su saldo durante la jornada.

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La CSS mantiene disponible en su sitio web oficial el calendario de pagos para jubilados y pensionados.

¿Cuándo cobran los jubilados que reciben cheque?

Para quienes reciben el pago mediante cheque, la fecha establecida es el lunes 21 de septiembre.

La entrega de cheques se realizará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fechas del segundo pago de septiembre

  • Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH.
  • Lunes 21 de septiembre: pago mediante cheque.

Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta la modalidad mediante la cual reciben habitualmente sus prestaciones para determinar qué fecha les corresponde.

En caso de presentar algún inconveniente o necesitar confirmar el estado de un pago, la CSS dispone de su Centro de Contactos 199, donde también se atienden consultas relacionadas con pagos a jubilados y pensionados.

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