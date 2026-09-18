Subsidio al combustible: ¿quiénes seguirán pagando menos y cuánto desde este viernes?

Mientras los precios máximos de la gasolina y el diésel aumentan desde este viernes 18 de septiembre, transportistas, pescadores artesanales y otros beneficiarios del mecanismo temporal de estabilización continuarán pagando precios subsidiados por litro .

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció los nuevos precios y montos máximos del subsidio mediante la Resolución MEF-RES-2026-3099, publicada el jueves 17 de septiembre.

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La medida estará vigente desde las 6:00 a. m. de este viernes 18 de septiembre hasta las 5:59 a. m. del viernes 2 de octubre de 2026.

¿Cuánto pagarán los beneficiarios por el combustible?

De acuerdo con la resolución, los beneficiarios del mecanismo temporal pagarán como máximo:

Gasolina de 91 octanos: B/.0.95 por litro.

B/.0.95 por litro. Gasolina de 95 octanos: B/.1.08 por litro.

B/.1.08 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.0.90 por litro.

La diferencia entre el precio máximo de venta al público establecido para cada estación y el precio subsidiado será reconocida por el Estado, a través del MEF, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la disponibilidad presupuestaria.

“Se dieron los enlaces entre el ministro Chapman y el presidente de la Cámara -de Transporte- el señor Jorge Dimas Collado y se emite una resolución que al final congela el combustible de 91 octanos en 95 centavos, de 95 octanos en 1 dólar con 8 centavos y el diésel bajo en… pic.twitter.com/IhchbyKGca — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

¿Quiénes pueden recibir el subsidio al combustible?

El mecanismo está dirigido a determinadas modalidades de transporte y a la pesca artesanal.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Transporte público colectivo.

Transporte público selectivo.

Transporte colegial.

Transporte de carga de alimentos.

Pesca artesanal.

El Gobierno había señalado que se trata de un mecanismo temporal y focalizado para sectores expuestos al aumento de los precios de los combustibles.

¿Cuánto subsidio recibirán por semana?

La resolución también establece un monto máximo semanal según la modalidad y tipo de vehículo.

Entre los nuevos topes figuran:

La ATTT es la entidad encargada de certificar y validar las unidades que cumplen con los requisitos para acceder al mecanismo.

¿Qué pasa si se supera el consumo establecido?

El subsidio tiene un límite semanal. Por ello, el consumo que exceda el tope establecido para cada modalidad no será elegible para recibir el apoyo estatal.

Además, el monto del subsidio que no sea utilizado durante una semana no podrá acumularse ni transferirse a períodos posteriores.

¿Por qué el MEF ajustó el subsidio?

El MEF tomó en cuenta el aumento registrado en los precios internacionales de la gasolina y el diésel.

La resolución también considera las restricciones temporales de tránsito en el Puente de las Américas, que obligaron a determinadas unidades de transporte colectivo a utilizar el Puente Centenario como ruta alterna.

“Tenemos que hacer un llamado a la Acodeco porque estamos cansados de que las estaciones de combustible especulen con estos precios descongelados y ellas sigan haciendo lo que les da la gana, es una realidad. Ya hemos denunciado anteriormente ante la Autoridad del Tránsito, ante… pic.twitter.com/UAtd9yeQ3S — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Según la normativa, este cambio de recorrido representa aproximadamente 12 kilómetros adicionales por vuelta completa, lo que incrementa el consumo de combustible de los buses afectados.

Transportistas piden revisar el subsidio

El nuevo escenario generó cuestionamientos entre transportistas de Panamá Oeste, quienes han solicitado al Gobierno revisar el mecanismo ante el aumento de los precios del combustible.

Omar López, dirigente de los transportistas, señaló que se produjeron conversaciones entre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente de la Cámara de Transporte, Jorge Dimas Collado.

López sostuvo que, con el mecanismo vigente, los beneficiarios mantienen precios de B/.0.95 para la gasolina de 91 octanos, B/.1.08 para la de 95 y B/.0.90 para el diésel.

El dirigente también pidió una mayor fiscalización sobre las estaciones de servicio y mencionó a la Acodeco como una de las instituciones ante las cuales, según afirmó, han planteado sus preocupaciones.

Estas declaraciones corresponden a la posición de los transportistas y no modifican los precios ni las condiciones establecidas en la resolución del MEF.

¿Hasta cuándo estará vigente el subsidio?

Los nuevos precios subsidiados y los montos máximos semanales estarán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 2 de octubre de 2026, según la Resolución MEF-RES-2026-3099.