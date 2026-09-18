Mulino inaugura Anillo Hidráulico para reforzar el suministro de agua en Panamá Este

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró el Anillo Hidráulico de Panamá Este, una obra destinada a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y ampliar su capacidad para atender a más de 100,000 familias de esta zona del país.

Durante un mensaje divulgado este viernes 18 de septiembre, Mulino señaló que el acceso al agua potable fue una de las principales necesidades planteadas por las comunidades de Panamá Este durante sus recorridos por el sector.

“Lo que escuchamos en las comunidades debe convertirse en obras que mejoren su vida”, afirmó el mandatario al referirse a la puesta en funcionamiento del proyecto.

¿Qué busca mejorar el Anillo Hidráulico?

En mis recorridos por Panamá Este, el agua potable fue una de las necesidades que más escuché de sus comunidades. Hoy, después de poner el trabajo en marcha, entregamos el Anillo Hidráulico. Una obra que fortalece el sistema y amplía su capacidad para más de 100,000 familias. Lo… pic.twitter.com/xHpTEVEsJo — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 18, 2026

De acuerdo con el presidente, la obra busca fortalecer el sistema de agua potable y ampliar su capacidad de abastecimiento en Panamá Este.

El proyecto forma parte de las obras de infraestructura destinadas a responder al crecimiento de las comunidades de este sector y a las necesidades de suministro de agua potable.

Según lo señalado por Mulino, la infraestructura tendrá capacidad para beneficiar a más de 100,000 familias.

¿A quiénes beneficiará la obra?

El beneficio está dirigido a las comunidades de Panamá Este, una zona que ha experimentado crecimiento residencial y poblacional en los últimos años.

Mulino destacó que la obra está pensada tanto para las familias que actualmente residen en el área como para quienes lleguen en el futuro.

“Esta queda para Panamá Este, para los que están y para los que vienen”, expresó el mandatario.

Mulino destaca las necesidades planteadas por las comunidades

El presidente explicó que durante sus recorridos por Panamá Este el suministro de agua potable fue una de las necesidades que más escuchó de los residentes.

A partir de esas solicitudes, señaló que se puso en marcha el trabajo para fortalecer la infraestructura hidráulica de la zona.

La inauguración del Anillo Hidráulico representa, según el Ejecutivo, un paso para ampliar la capacidad del sistema y atender las necesidades de abastecimiento de agua potable de las comunidades beneficiadas.