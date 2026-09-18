Calendario PASE-U: pagos en Panamá Centro desde el próximo martes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana iniciará la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros del PASE-U en Panamá Centro.
Nuevos centros de entrega del PASE-U en IFARHU
Panamá Centro
- Fecha: del martes 22 al sábado 25 de septiembre
- Lugar: Gimnasio Roberto Durán
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.