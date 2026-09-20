Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 15:35

SENAN rescata a dos personas en kayak tras ser arrastradas por la corriente en Playa Bonita

El SENAN rescató a dos personas a bordo de un kayak cerca de Playa Bonita, luego de que fueran arrastradas lejos de la orilla.

SENAN rescata a dos personas en kayak.

SENAN rescata a dos personas en kayak.

Ana Canto
Por Ana Canto

Miembros de la Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a dos personas a bordo de un kayak cerca de Playa Bonita, luego de que fueran arrastradas lejos de la orilla debido a la corriente y la brisa. Ambos ciudadanos fueron trasladados sanos y salvos a tierra firme.

Tras el incidente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar las medidas de precaución necesarias antes de realizar actividades en el mar, así como a mantenerse informada sobre el oleaje y utilizar el equipo de seguridad adecuado.

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