SENAN rescata a dos personas en kayak tras ser arrastradas por la corriente en Playa Bonita

Miembros de la Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron a dos personas a bordo de un kayak cerca de Playa Bonita, luego de que fueran arrastradas lejos de la orilla debido a la corriente y la brisa. Ambos ciudadanos fueron trasladados sanos y salvos a tierra firme.
Miembros de la @aeronavalpanama realizaron el rescate de dos personas a bordo de un kayak, cerca de Playa Bonita, luego de haberse alejado de la orilla debido a la corriente y brisa.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2026
Ambos ciudadanos fueron trasladados sanos y salvos hasta la orilla.
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