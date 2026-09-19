SENAN intensifica búsqueda de embarcación con tres tripulantes desaparecidos

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) continúa este sábado 19 de septiembre con las operaciones de búsqueda para localizar la embarcación “Transporte Yair” y a sus tres tripulantes, quienes fueron reportados como desaparecidos al norte de la provincia de Veraguas.

Durante la jornada, unidades y medios navales permanecen desplegados en el área para ampliar la cobertura y recorrer las zonas consideradas de interés dentro del operativo.

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“Durante esta jornada, medios navales continúan desplegados en la zona, reforzando la cobertura en las áreas de interés y realizando acciones de búsqueda”, informó la entidad. “Durante esta jornada, medios navales continúan desplegados en la zona, reforzando la cobertura en las áreas de interés y realizando acciones de búsqueda”, informó la entidad.

Continúa búsqueda de tres tripulantes en Veraguas

De acuerdo con el Senan, las operaciones para encontrar a la embarcación y sus ocupantes se mantienen activas. La institución explicó que el desarrollo de las labores está sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas que se registren en el área.

Unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama continúan este sábado con las labores de búsqueda para localizar la embarcación “Transporte Yair” y a sus tres tripulantes, quienes fueron reportados como desaparecidos al Norte de la provincia de Veraguas.



“Durante esta jornada,… pic.twitter.com/XF8XGSAZg2 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2026

Hasta el momento, la información divulgada no confirma la ubicación de la embarcación ni de los tres tripulantes.

Tampoco se han precisado oficialmente las circunstancias que provocaron la pérdida de contacto con la nave.

Medios navales permanecen desplegados

El operativo se concentra en aguas ubicadas al norte de la provincia de Veraguas, donde los equipos continúan realizando recorridos para tratar de localizar a los desaparecidos.

El Senan señaló que sus medios navales seguirán desarrollando acciones de búsqueda conforme las condiciones en la zona permitan mantener las operaciones.

Las autoridades no han informado por el momento sobre el hallazgo de restos o indicios relacionados con la embarcación, por lo que la búsqueda continúa activa.