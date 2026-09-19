Operación Poseidón: imputan a 13 personas por delincuencia organizada y blanqueo de capitales

Un total de 13 personas aprehendidas en el marco de la operación Poseidón fueron imputadas por su presunta vinculación con los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, informó el Ministerio Público.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentó diferentes elementos que, según el Ministerio Público, vincularían a los imputados con una presunta organización relacionada con diversos hechos delictivos.

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La formulación de imputación permite continuar formalmente con la investigación contra estas personas y no constituye una declaración de culpabilidad.

¿Qué investiga la operación Poseidón?

Según el Ministerio Público, la investigación relaciona a la presunta organización con 41 eventos distintos que comprenden decomisos de droga y tenencia de armas, además de casos relacionados con homicidio, tentativa de homicidio y privación de libertad, entre otros hechos.

Un total de 13 personas, aprehendidas mediante la operación Poseidón, fueron imputadas por su presunta vinculación con los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.



El Ministerio Público detalla que durante la audiencia de garantías la Fiscalía contra la… pic.twitter.com/pz0ivIHArY — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2026

La Fiscalía también presentó durante la audiencia elementos derivados de:

Informes de vigilancia y seguimiento.

Informes de actuación financiera.

Interceptaciones de comunicaciones telefónicas.

Declaraciones de un testigo protegido.

Según la versión de la Fiscalía, estos elementos permitirían establecer presuntos vínculos con quienes identifica como líderes de la organización y los roles que supuestamente desempeñaban sus integrantes.

Investigación de Poseidón comenzó en 2021

El Ministerio Público informó previamente que la investigación que dio origen a la operación Poseidón comenzó en 2021.

La Procuraduría General de la Nación señaló que la presunta estructura investigada tendría alcance nacional y transnacional y estaría relacionada con delitos vinculados a drogas, blanqueo de capitales, homicidios, tentativas de homicidio y posesión de armas de fuego.

Como parte de la operación se realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

En la primera información sobre el operativo, divulgada el 14 de septiembre, el Ministerio Público reportó 12 personas aprehendidas, además de ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas.

La cifra actual de 13 imputados corresponde a la actualización proporcionada posteriormente por el Ministerio Público tras las actuaciones desarrolladas dentro de la investigación.