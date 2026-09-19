Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2026 - 13:15

Recreovía en Cinta Costera este domingo 20 de septiembre: horario y actividades

La Recreovía regresa este domingo 20 de septiembre a la Cinta Costera. Conozca el horario, las actividades disponibles y qué tomar en cuenta para asistir.

Recreovía en Cinta Costera

Recreovía en Cinta Costera

Alcaldía de Panamá

La suspensión deberá ser tomada en cuenta por las personas que habitualmente acuden los domingos a este espacio para realizar actividades recreativas y deportivas.

¿Por qué no habrá Recreovía este domingo?

La cancelación responde al desarrollo del Panama City Marathon 2026, competencia que utilizará diferentes vías de la capital, incluyendo sectores de la Cinta Costera.

Contenido de interés: Cierres de vías en Pueblo Nuevo hoy: horarios y calles afectadas este sábado 19 de septiembre

El evento tendrá como punto de salida y llegada el Centro de Convenciones ATLAPA y contempla recorridos por sectores como Vía Israel, Cinta Costera y áreas próximas a Amador.

Por esta razón, la programación habitual de la Recreovía queda suspendida durante la jornada del domingo.

Panama City Marathon provocará cierres viales

Además de la cancelación de la Recreovía, los conductores deberán considerar las restricciones de tránsito implementadas para permitir el desarrollo de la competencia.

Los cierres temporales comienzan desde la noche del sábado 19 de septiembre y abarcan diferentes puntos de Vía Israel y las tres etapas de la Cinta Costera, entre otros sectores.

La reapertura progresiva de las vías está prevista para alrededor del mediodía del domingo 20 de septiembre.

Quienes tengan previsto movilizarse por estas áreas deben planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades encargadas del operativo vial.

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