Pago a jubilados y pensionados continúan el lunes: mira el calendario de octubre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) continuarán recibiendo sus pagos este lunes 21 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido para quienes cobran mediante cheque.

La jornada corresponde al segundo pago de septiembre para la modalidad de cheque, luego de que el viernes 18 de septiembre se efectuara el desembolso correspondiente mediante ACH.

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Los beneficiarios deben tomar en cuenta su modalidad de cobro, ya que las fechas para quienes reciben el dinero mediante ACH son diferentes a las establecidas para quienes cobran por cheque.

Pago a jubilados y pensionados este lunes 21 de septiembre

De acuerdo con la programación, este lunes 21 de septiembre corresponde la entrega de cheques a jubilados y pensionados. Los beneficiarios que utilizan esta modalidad deben acudir al punto de pago que les corresponde y verificar los horarios establecidos para la atención.

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En Changuinola, por ejemplo, la CSS anunció un cambio temporal: el pago del 21 de septiembre se realizará en el auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de 7:00 a.m. a 12:00 m.

¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en octubre de 2026?

Los beneficiarios también pueden tomar nota de las próximas fechas establecidas para octubre de 2026.

El calendario contempla:

Lunes 5 de octubre: pago mediante ACH .

pago mediante . Lunes 19 de octubre: pago mediante cheque.

Es importante verificar la modalidad de pago asignada antes de acudir presencialmente a retirar un cheque.

¿Qué significa pago por ACH?

El sistema ACH permite que el pago sea acreditado directamente a la cuenta bancaria registrada por el jubilado o pensionado, por lo que el beneficiario no tiene que acudir a retirar un cheque.

En estos casos, es recomendable consultar la cuenta bancaria durante la fecha programada para verificar que el depósito se haya reflejado.

Quienes cobran mediante cheque, en cambio, deben acudir a los centros habilitados por la CSS de acuerdo con la programación correspondiente.

La Caja de Seguro Social recomienda mantenerse pendiente de sus comunicaciones oficiales ante cualquier modificación en los lugares, fechas u horarios de pago.