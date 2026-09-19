Explosión en edificio de Bijao: Onda expansiva alcanzó residencia de Omar Alfanno

La fuerte explosión registrada en un edificio de Bijao, provincia de Coclé, también tuvo repercusiones en propiedades cercanas, entre ellas la residencia del reconocido cantautor y compositor panameño Omar Alfanno.

El artista compartió en sus redes sociales un video que muestra el momento en que la onda expansiva alcanza su vivienda y provoca daños en el lugar.

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En las imágenes se aprecia cómo el impacto de la explosión sacude el área y parte de una estructura se desprende y cae cerca del punto donde se encontraba Alfanno.

¿Cómo está Omar Alfanno tras la explosión en Bijao?

Tras lo ocurrido, Omar Alfanno informó que se encontraba bien.

El video divulgado por el compositor permitió dimensionar la fuerza de la explosión y cómo sus efectos alcanzaron propiedades ubicadas en los alrededores del sitio del incidente.

La emergencia se registró en el área de Bijao, en Antón, provincia de Coclé, y dejó severos daños materiales en el edificio afectado.

¿Qué provocó la explosión en Bijao?

Las autoridades todavía investigan el origen del incidente.

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Unidades y personal especializado del Cuerpo de Bomberos realizan los peritajes correspondientes para determinar oficialmente qué provocó la explosión.

Entre las versiones preliminares surgidas después de la emergencia se ha mencionado una posible fuga o acumulación de gas, así como una eventual explosión relacionada con un vehículo.

Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que deberá esperarse el resultado de la investigación técnica para establecer la causa.

El incidente también dejó personas afectadas y cuantiosos daños materiales en la estructura donde se produjo la explosión.