Cierres en Vía Israel desde esta noche: conozca los desvíos y rutas alternas para este domingo

Los conductores que tengan previsto transitar por Vía Israel y sectores próximos al recorrido del Panama City Marathon 2026 deberán tomar precauciones este fin de semana debido a los cierres temporales y desvíos que se implementarán por la competencia.

El evento deportivo se realizará este domingo 20 de septiembre, teniendo como punto de salida y meta el Centro de Convenciones Atlapa. La carrera está programada entre las 4:00 a.m. y las 10:00 a.m. , pero las afectaciones al tránsito comenzarán varias horas antes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Explosión en edificio de Bijao: Onda expansiva alcanzó residencia de Omar Alfanno

¿Cuándo comienzan los cierres por el Panama City Marathon?

Los cierres temporales comenzarán desde la noche del sábado 19 de septiembre, como parte de los preparativos y medidas de seguridad necesarias para habilitar el recorrido.

ste domingo 20 de septiembre se realizará el Panama City Marathon 2026, por lo que se implementará un plan vial en las áreas próximas al recorrido de la competencia.



La carrera tendrá como punto de inicio y meta el Centro de Convenciones Atlapa, con horario de 4:00 a. m. a 10:00… pic.twitter.com/aSK2tyjuMP — Rpc Radio (@rpc_radio) September 18, 2026

Por esta razón, quienes circulen durante la noche del sábado o la madrugada del domingo por los alrededores de Atlapa y las vías utilizadas por la carrera pueden encontrar restricciones y desvíos.

La reapertura de las calles está prevista de forma progresiva y se espera que las vías estén nuevamente habilitadas hacia el mediodía del domingo.

Vía Israel tendrá afectaciones este domingo

Vía Israel estará entre las áreas con afectaciones relacionadas con el desarrollo del maratón.

El movimiento de corredores y las medidas de seguridad provocarán modificaciones temporales en la circulación, por lo que se recomienda a los conductores evitar, cuando sea posible, las vías directamente involucradas en el recorrido durante las primeras horas del domingo.

Horarios que deben tomar en cuenta los conductores

Sábado 19 de septiembre, en la noche: comienzan los cierres temporales.

comienzan los cierres temporales. Domingo 20, desde las 4:00 a.m.: inicia la competencia.

inicia la competencia. 10:00 a.m.: horario previsto para la finalización del evento.

horario previsto para la finalización del evento. Hasta aproximadamente el mediodía: apertura progresiva de las calles.

¿Qué rutas alternas utilizar?

Los conductores deberán seguir las señalizaciones y los desvíos establecidos por las autoridades durante el operativo vial.

Debido a que las restricciones pueden cambiar a medida que avance la competencia y se habiliten diferentes tramos, es recomendable evitar Vía Israel y los alrededores de Atlapa durante las horas de mayor actividad, siempre que el destino lo permita.

Las autoridades recomiendan a conductores y residentes planificar sus recorridos con anticipación, revisar las vías habilitadas y tomar en cuenta que algunos tramos serán compartidos entre vehículos y atletas.#RPCRadio pic.twitter.com/s2WNYlDLZO — Rpc Radio (@rpc_radio) September 18, 2026

También se recomienda salir con anticipación y mantenerse atento a las indicaciones de los agentes encargados del tránsito.

El Panama City Marathon 2026 reunirá a corredores en un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, por lo que quienes no participen del evento deben considerar las restricciones al momento de planificar sus desplazamientos durante la mañana del domingo.